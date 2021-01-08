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فن

نشرة الفن .. لقاء الخميسي تهاجم متابعيها عبر فيسبوك : بطلوا قلة أدب .. وزوجة تامر حسني تتهم فنانة شهيرة بملاحقته

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:05 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شنت الفنانة لقاء الخميسي هجومًا حادًا على متابعيها الذين هاجموها بسبب تهنئة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، من خلال رسالة نارية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خرج الملحن عزيز الشافعي عن صمته بعد هجوم الفنان رامي صبري عليه واتهامه بأنه يعطي اغانيه للفنان عمرو دياب دون الرجوع اليه، وذلك من خلال لايف عبر صفحته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 ظهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بـ لوك صادم في أحدث صورها بعدما اكتسبت الكثير من الوزن بسبب حملها حيث اصبحت في الشهور الاخيرة، وبدت منتفخة الوجه بشكل كبير.

قامت بسمة بوسيل - زوجة الفنان تامر حسني- بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية القصص ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، لصديقتها المحامية سارة درويش.














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