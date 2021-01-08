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فن

بإطلالة جديدة ... صبا مبارك لـ متابعيها: أنت أجمل مما تتصور بعيون الناس اللي بتحبك

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:52 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة صبا مبارك صورلها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة " إنت بتشوف شكلك بالمراية كل يوم و مع هيك غيرك بيشوف فيك اشياء مستحيل تشوفها بحالك....

بشوف لحظات بتكون عفويه ، لا تستغرب لما غيرك يحب فيك،اشياء ما بتتخيلها موجودة فيك.. انت اجمل مما تتصوّر بعيون الناس اللي بتحبك ". 


وشاركت صبا مبارك، في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات .
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