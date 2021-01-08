إقرار الكونجرس بفوز بايدن .. وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع مستوى معيشة المواطن تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات المختلفة كان على رأسها إقرار الكونجرس بفوز بايدن وتراجع ترامب وتعهده بانتقال منظم للسلطة والاستقالات بالجملة في البيت الأبيض، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بحماية ورفع مستوى معيشة المواطن، وتوقعات بطرح بدائل لامتحانات الفصل الدراسي الأول في حالة إلغائها، واحتفالات هادئة بعيد الميلاد وسط محاذير الكورونا والشوارع الخالية التزاما بإجراءات التباعد.





فمن جانبها اهتمت صحيفتا الأهرام والأخبار بموضوع إقرار الكونجرس بفوز بايدن وتراجع ترامب وتعهده بانتقال منظم للسلطة والاستقالات بالجملة في البيت الأبيض ، وقالت الأهرام انه وبعد دقائق من مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، قال متحدث باسم البيت الأبيض إنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة رغم عدم موافقة ترامب على النتائج. صادق الكونغرس الأمريكي الخميس (السابع من كانون الثاني/يناير 2021) على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميًا في 20 يناير.





وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى "الكابيتول".

من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بـ"انتقال منظم للسلطة"، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، حسبما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر. وقال ترامب، حسب المتحدث: "رغم أني لا أتفق إطلاقًا مع نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني/يناير"، وأضاف: "إنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأمريكا عظمتها".





فيما قالت الأهرام تحت عنوان "بدائل لامتحانات الفصل الدراسي الأول في حالة إلغائها" إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت انه سيتم إعادة النظر في مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام وأن الحديث عن إلغائها والاكتفاء بتقييم الطلاب سابق لأوانه.





وأوضحت الوزارة أنه سيتم النظر في الوضع بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير المقبل، والالتفات لأعداد الإصابات والوفيات، بالإضافة لقدرة الفيروس على التفشي، وبذلك يكون الحديث حاليا سابق لآوانه عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والاكتفاء بتقييم الطلاب على امتحانات الفصل الدراسى الثاني.





أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "احتفالات هادئة بعيد الميلاد وسط محاذير الكورونا"، "شوارع خالية والتزام بإجراءات التباعد" .. هدوء يصاحبه اتباع التعليمات الاحترازية هذا هو حال شوارع القاهرة والجيزة أمس خلال احتفالات عيد الميلاد بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات هذا العام، وتوارت مظاهر البهجة، والتزمت الغالبية العظمى من الأقباط بالإجراءات الاحترازية وفضلوا المكوث فى المنازل.





وقامت الأخبار بجولة ميدانية فى عدد من شوارع القاهرة والجيزة ورصدت اختفاء أجواء الاحتفاء بعيد الميلاد مقارنة بكل عام ووجود سيولة مرورية كبيرة بينما لجأ البعض إلى التنزه والتقاط صور السيلفى على كورنيش النيل وكوبرى قصر النيل.. بدأت الجولة من منطقة وسط البلد، حيث شهدت الشوارع بميدان عبد المنعم رياض حالة من الهدوء والسيولة المرورية فى احتفالات عيد الميلاد المجيد، فيما بدت مظاهر البهجة مقتضبة صامتة.





بينما ركزت صحيفة الجمهورية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بحماية ورفع مستوى معيشة المواطن وقالت تحتت عنوان "الحكومة خلية عمل" ، "الانتهاء من تدريب 19 ألفا ة568 موظفا للانتقال إلى العاصمة الإدارية" إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.





وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين .





وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب عدد 18 ألفا و 694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.



