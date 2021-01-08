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أخبار العالم

إندونيسيا تفرج عن رجل دين متشدد على صلة بتفجيرات بالي

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفرجت إندونيسيا، عن رجل الدين المتشدد، أبو بكر باعشير، الذي تشتبه السلطات بأنه العقل المدبر للتفجيرات في جزيرة بالي عام 2002 التي راح ضحيتها العشرات.

وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة للإصلاحيات بوزارة القانون وحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "إن باعشير عاد إلى أسرته بمنزله في وسط جزيرة جاوة".
يشار إلى أنه حُكم على باعشير (82 عاما) عام 2011 بالسجن 15 سنة على خلفية صلاته بمعسكر لتدريب المتشددين في إقليم اتشيه. ويعد هو الزعيم الروحي لتلك الجماعة، وهي شبكة متشددة على صلة بتنظيم "القاعدة".. وبعد تخفيف على مراحل لفترة سجنه، قالت وزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا إنه أنهى فترة عقوبته الآن.

وعلى الرغم من ارتباط باعشير بتفجيرات بالي، التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، وبهجوم وقع عام 2003 على فندق ماريوت في جاكرتا، لم تتم إدانته في الحادثين، كما نفى بدوره أي صلة بهما.

وكان من بين ضحايا تفجيرات بالي 88 أستراليا، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، أمس الخميس، إن إندونيسيا عليها أن تضمن أن باعشير لن يعمل على إذكاء المزيد من أعمال العنف بعد إطلاق سراحه.

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