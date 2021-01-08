بولتون عن إمكانية عزل ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته: تصرف أحمق

أعرب مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، عن معارضته عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن منصبه، قبل أقل من أسبوعين من انتهاء فترة ولايته، واصفا ذلك بـ"الفعل الأحمق".





وقال بولتون في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أي شخص يطلب إقالة أو عزل ترامب من منصبه يجب أن يكون قادرا على إثبات أن هذا الأمر سيجعل الأمور أفضل.. أنا لا أنكر وجود مشكلة، لكنني لا أعتقد أن القيام بذلك سيجعل الوضع أفضل".





وأشار بولتون إلى أن المادة التي تتيح عزل الرئيس ربما تكون هي أسوأ نص مكتوب في الدستور ، محذرا من أنه قد يتسبب الأمر في مزيد من المشاكل للأمة.





وأوضح بولتون أن "مادة عزل الرئيس لم يتم استخدامها من قبل،كما أن فكرة محاولة استخدامها الآن للمرة الأولى والمخاطرة بوجود رئيسين في وقت واحد أعتقد أنه سيكون فعل أحمق".





وقد دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، وحتى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، إلى إقالة ترامب عبر القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين، حيث يوقع نائب الرئيس وأغلبية مسؤولي مجلس الوزراء خطابا إلى الكونجرس يقولون فيه إن الرئيس غير مناسب للبقاء في منصبه.





وكان موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض عزل الأخير.

ونقل الموقع عن مستشاري بنس قولهم: "نائب الرئيس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب".

وأضافوا: "بنس وفريقه قلقون من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي لمزيد من الفوضى والانقسام".





يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.