حملات على الأسواق بمدينة الحسنة بشمال سيناء لتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات

رغم اتخاذ الحكومة قرارا بشأن تطبيق غرامات مالية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن هناك عدم التزام من جانب بعض سائقي سيارات الأجرة وفي الأسواق رغم وجود ازدحام، خاصة في مناطق المدن الرئيسية بمحافظة

بمحافظة شمال سيناء، من أجل التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها ارتداء

وتقوم الجهات المعنية بشن حملات توعية المواطنين من خلال اللقاءات والندوات التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، من أجل التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها ارتداء الكمامة ، والتباعد الاجتماعي .

ووجه المحافظ ، بحذر اي تجمعات او فاعليات او أنشطه او إقامة أفراح او سرادقات عزاء، واغلاق الساحات ومراكز الشباب ودور المناسبات فى المساجد.. مشددا علي تطبيق غرامات علي المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن وماموري أقسام الشرطة.

وشدد المحافظ ،علي قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين فى مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية ، بالتنسيق بين المدارس ومديرية التربية والتعليم.

وشدد المحافظ ،علي قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين فى مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية ، بالتنسيق بين المدارس ومديرية التربية والتعليم.

ووجه المحافظ بتنفيذ حملات توعويه لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الي جانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.

ووجه المحافظ بتنفيذ حملات توعويه لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الي جانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.

وفي هذا الصدد .. قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء،انه تلاحظ عدم التزام المواطنين ، بارتداء الكمامه خاصة في المواصلات العامه ، والمصالح الحكومية والمدارس ، للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .



