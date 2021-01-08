حملات على الأسواق بمدينة الحسنة بشمال سيناء لتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات

رغم اتخاذ الحكومة قرارا بشأن تطبيق غرامات مالية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن هناك عدم التزام من جانب بعض سائقي سيارات الأجرة وفي الأسواق رغم وجود ازدحام، خاصة في مناطق المدن الرئيسية بمحافظة شمال سيناء.
وتقوم الجهات المعنية بشن حملات توعية المواطنين من خلال اللقاءات والندوات التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، من أجل التوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي .
ووجه المحافظ ، بحذر اي تجمعات او فاعليات او أنشطه او إقامة أفراح او سرادقات عزاء، واغلاق الساحات ومراكز الشباب ودور المناسبات فى المساجد.. مشددا علي تطبيق غرامات علي المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن وماموري أقسام الشرطة.
وشدد المحافظ ،علي قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين فى مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية ، بالتنسيق بين المدارس ومديرية التربية والتعليم.
ووجه المحافظ بتنفيذ حملات توعويه لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الي جانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.
وفي هذا الصدد .. قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء،انه تلاحظ عدم التزام المواطنين ، بارتداء الكمامه خاصة في المواصلات العامه ، والمصالح الحكومية والمدارس ، للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .
وأصدر رئيس مركز ومدينة الحسنة، قرارا بتكليف فريق مشترك من مجلس المدينة ومديرية الصحه ، والجهات المعنية، وذلك للمرور على مناطق التجمعات ومتابعه التزام المواطنين بارتداء الكمامات وأخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية اللازمة،حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين للوقاية من الاصابه بفيروس كورونا المستجد،وذلك من اجل تجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا تطبيقا لقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وطبقا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
وأكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه سيتم الدفع بفرق تفتيش للأسواق والمحال التجارية والصناعية والعيادات والمعامل الطبية والتجمعات الجماهيرية والشعبية بالأماكن العامة والمغلقة ، وغيرها من أماكن التجمعات للتأكيد على تنفيذ القرارات، الصادرة عن مجلس الوزراء،مشيرا الى انه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وفرض العقوبات والغرامات فى حاله عدم الالتزام والتعمد فى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين .. حيث سيتم تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
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