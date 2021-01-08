ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أمريكان يدينون التعامل الأمني مع أعمال الشغب المؤيدة لترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أدان عدد من المثقفين والفنانين الأمريكيين، فى مقدمتهم، "دريد سكوت"، و"جلين ليجيون"، ما وصفوه بالتناقض الصارخ فى كيفية تعامل الشرطة الأمريكية فى إنفاذ القانون على الغوغاء، بالمقارنة بالتعامل العنيف مع أعضاء حركة " Black Lives Matter" ، وهى حركة ناشئة فى المجتمع الأمريكى الإفريقى تهدف إلى التخلص من العنف ضد السود.

ففي الدقائق والساعات التي أعقبت اقتحام حشد مؤيد للرئيس الأمريكى المنتهى ولايته،" "دونالد ترامب" ، لمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن الليلة الماضية، توجهت شخصيات فنية بارزة إلى وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم من المشاهد بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تظهر الشرطة وهي تفتح الحواجز أمام المشاغبين وتلتقط صور سيلفي. مع الجناة.

ووفقا لصحيفة "الفن"، المعنية بشؤون الحركة الفنية والثقافية فى أمريكا وأوروبا، فإن بعض المعلقين قارنوا بين التناقض في رد فعل سلطات إنفاذ القانون على اقتحام الغوغاء لمبنى الكابيتول والعنف المفرط الذى انتهجته الشرطة الأمريكية مع أعضاء حركة " Black Lives Matter" فى العاصمة واشنطن العام الماضى.

ولخص الرسام الأمريكى"دريد سكوت" انفعالاته ومشاعره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "الأشخاص فى العاصمة الذين يحتجون على إعدام قوات الشرطة ل"جورج فلويد" ( مواطن أمريكى من أصل إفريقى ، توفى جراء التعامل العنيف والضرب المبرح لقوات الشرطة الأمريكية عند إعتقاله ، وذلك فى مدينة " منيابلوس" فى ولاية "مينيسوتا " الأمريكية فى 25 مايو 2020) يتعرضون للضرب .. لكن ، عند اقتحام الفاشيين لمبنى الكابيتول الأمريكى خلال محاولة إنقلابية يقابلون بالترحاب  .

وأشار عدد آخر من الفنانين الأمريكيين إلى ما وصفوه بنفاق الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين الذين تعرضوا لحياة السود ، والذين وصفهم الرئيس المنتهية ولايته بأنهم "فوضويون ، ومثيرون ، ومشاغبون ، ولصوص ، وحارقون للأعلام". 

وشاركت أيضا الرسامة والمصورة "مارلين مينتر" ، التى تتخذ من مدينة نيويورك" مقرا لها ، الصورة على حسابها الشخصى على موقع التواصل "تويتر" ، مصحوبا بتعليق :" هذه الحثالة جالسة فى مكتب"بيلوتشى"، مثيرو الشغب يرتدون قبعة "ترامب"المزركشة .. فيما طرح آخرون تحت أقدامهم لوحة "جون ترميل"التى نفذت عام 1826 ، فى القاعة المستديرة لمبنى "الكابيتول.

وفى المقابل ، قال الفنان الأمريكي "جلين ليجون " ، كاتب العمود في صحيفة " نيويورك تايمز": "قبل أن يسمح ترامب لنفسه بالطرد من المعبد ، سوف يسقطه".

وأضاف ليجون: "إذا اقتحم السود العاصمة ، فسنراهم يخرجون في أكياس الجثث". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

مستشارو ترامب ينقلبون عليه: نريد إلقاءه وسط الحشود الغاضبة

جونسون يسخر من أمريكا ويطالب واشنطن بانتقال سلمي للسلطة

تحت الحصار.. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر داهم على الديمقراطية الأمريكية بعد اقتحام الكونجرس

لحين رحيل ترامب.. عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يومًا

تحريض وتمرد واجتياح وغوغاء.. صحف العالم توثق ليلة اقتحام الكونجرس.. صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد والقنوات الناقلة

موجز السوشيال .. نجوم الفن يهنئون محمد أنور بعيد ميلاده .. و ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة لها

فرنسا تعلمت الدرس.. المعلمون تجنبوا تدريس موضوعات قد تغضب الطلاب المسلمين

خصم 3 نقاط.. عقوبة اقتحام الجماهير الملعب بتعديلات لائحة العقوبات

خصم كبير على سماعة AirPods Pro..الحق العرض

كيف حمت الدولة سرية بيانات المتبرع من الانتهاك.. القانون يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة

بفستان مخملي.. سارة سلامة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها