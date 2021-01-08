عبد اللطيف وهبة: الدولة تستهدف اعتماد استخدام المستندات الإلكترونية لتقليل الروتين والحد من الفساد الإداري

قال عبد اللطيف وهبة ، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، إنه منذ تفكير الدولة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية ، وهي تسعى في نفس الوقت لتطوير الجهاز الإداري ،لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم نقل جميع العاملين بالأجهزة الإدارية للعاصمة الإدارية الجديدة .





وأشار عبد اللطيف وهبة،خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، إلى انتهاء تدريب أكثر من 19 آلاف موظف يتناسب مع الجيل الجديد من المدن الجديدة ،لافتا إلى أن الموظف الواحد منهم يعادل أكثر من موظف عادي ؛ نظرا لأنه مدرب على النظام الإداري الجديد ، وله القدرة على التعامل مع الأكواد الرقمية وغيرها .





وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة، لتغيير مسار الاستخدام الورقي ، لـ المستندات الإلكترونية ، والتي تقلل من الروتين والفساد الإداري ، وتمنح السرعة والدقة.





وعلى صعيد أخر ، أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جولة تفقدية موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رفقة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات.





وبدأ مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مشروع الحدائق المركزية، وقاموا بالمرور على جميع قطاعات المشروع، وشددوا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.





كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يجري بها تنفيذ 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



