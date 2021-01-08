صباح البلد يعرض جولة في تاريخ مصر الأثري والإسلامي والمسيحي

عرضت قناة "صدى البلد" تقريرا عن الأماكن الأثرية المتواجدة داخل الأراضي المصرية، منها أهرامات الجيزة وبرج القاهرة وشارع المعز وجامع الأزهر ومسجد أبن طولون والكنيسة المعلقة.



وأوضح التقرير أن مصر تعد مركز للآثار التاريخية، نتيجة ما تضمه من آثار وعجائب تاريخيه، منها أهرامات الجيزة التي تعد من أبرز الأماكن السياحية في مصر، حيث تعد من عجائب الدنيا السبع.



وأشار التقرير إلى أن برج القاهرة تم تشيده من الخرسانة المسلحة، حيث اعتمد المصمم على شكل زهرة اللوتس المصرية، بالإضافة إلى شارع المعز الذي يحتوي على العديد من الآثار التاريخية الإسلامية.



وأضاف التقرير أن جامع الأزهر يعد من أشهر المساجد علميا، والذي يعد أول مسجد تم إنشاءه في مدينة القاهرة.









