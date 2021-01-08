السعودية: تسجيل مليون شخص للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أكثر من مليون شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا.

وأضافت وزاراة الصحة السعودية أن رحلة التحصين بلقاح كورونا تبدأ بالجرعة الأولى، وبعد الجرعة الثانية يصل متلقيها إلى بر الأمان، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أوضحت أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات؛ ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.



