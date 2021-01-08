ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاب يبدع فى الرسم بالأكل والحبوب.. تفاصيل

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:10 ص
صورة للفنان المبدع
صورة للفنان المبدع
Advertisements
البهي عمرو
قال إبراهيم أبو مبارك صاحب موهبة بالرسم، أنه يبدع فى الرسم بالأكل و الحبوب و الأسلاك وقصاقيص الورق، موضحًا أن الموهبة بدأت فى عام 2017.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف، ورحمة خالد، أن دراسته متخصصة فى اللغة العربية ولكن الرسم موهبة ويقوم بالأبداع فيها.

ولفت إلى أنه يأتى بأشياء حية ويقوم بعمل تحفة فنية، وكشف أنه ريم سيدة الشرق أم كلثوم بالشاي و العسل.

وأشار إلى أنه يرسم بالحبوب و بالأوراق، وبكل شئ يأتى أمامه، موضحًا أن فكرة الرسمة تأتى فى عقلة وبعد ذلك ينحت فى الفاكهة نفسها. 

وأوضح أنه يتمنى أن يكون له معرض كبير، ويكون المعرض به رسومات غير تقليدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جرافيتى .. فنان يحول شوارع بورسعيد إلى جداريات مبهجة.. فيديو

طفل يرسم لوحات على سلم المترو لمساعدة أسرته.. فيديو

فنان تشكيلي يبدع في الرسم على الرمل بالواحات.. فيديو

شاهد.. إبداع طلبة كلية التربية النوعية يزين جدران محافظة كفر الشيخ

ألبير مجدي فنان يبدع في فن الرسم بالمقلوب.. فيديو

على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

ترشيحاتنا

وداعا لمضيعة الوقت.. مصدر: محور عين الحياة يربط الدائري بالكورنيش وافتتاحه خلال أيام

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة

القاضية ممكن.. جماهير الأهلي تحتفل بالذكرى الأسبوعية لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية للتخلص من آلام منطقة الظهر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يناير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة