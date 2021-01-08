شاب يبدع فى الرسم بالأكل والحبوب.. تفاصيل

قال إبراهيم أبو مبارك صاحب موهبة بالرسم، أنه يبدع فى الرسم بالأكل و الحبوب و الأسلاك وقصاقيص الورق، موضحًا أن الموهبة بدأت فى عام 2017.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف، ورحمة خالد، أن دراسته متخصصة فى اللغة العربية ولكن الرسم موهبة ويقوم بالأبداع فيها.





ولفت إلى أنه يأتى بأشياء حية ويقوم بعمل تحفة فنية، وكشف أنه ريم سيدة الشرق أم كلثوم بالشاي و العسل.





وأشار إلى أنه يرسم بالحبوب و بالأوراق، وبكل شئ يأتى أمامه، موضحًا أن فكرة الرسمة تأتى فى عقلة وبعد ذلك ينحت فى الفاكهة نفسها.





وأوضح أنه يتمنى أن يكون له معرض كبير، ويكون المعرض به رسومات غير تقليدية.



