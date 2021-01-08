لجنة توفيق أوضاع الكنائس: تقنين 240 كنيسة خلال فترة كورونا

قال القمص ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن تقنين أوضاع الكنائس معناها تقنين الكنائئس الموجودة قبل عام 2016 والتى لم يكن لها أى سواء قرار جمهورى أو ملكى من الدولة تعترف بها أنها كنيسة.





وأضاف "أنطون" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه عند صدور القانون كان هناك مواد يتحدثون عن تقنين الكنائس والمبانى الخدمية، موضحا أنه فيما سبق لم يكن هناك أى قانون يخص تقنين الكنائس، إلا أن اليوم اصبح هناك قانون لها.





وتابع أنه يوجد بمصر مبدأ حرية الإعتقاد وهناك العديد من الكنائس التى تم تقنينها لأكثر من طائفة، لافتا إلى أنه عند صدور القانون تم توكيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رئيسية موجود بها جميع الوزارات المعنية والنواحى الأمنية وممثل عن الكنيسة، حيث تم بدأ وضع أليات عن كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع.





وأكد أنه لجنة تقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين 62 كنيسة ومبنى تابعا لها، شاكرا للقيادة السياسية على تقنين 240 كنيسة ومبنى تم تقنينهم حتى خلال فترة كورونا.



