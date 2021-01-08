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أخبار العالم

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:41 ص
عبدالله البشير
عبدالله البشير
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القسم الخارجي
كشفت أسرة عبدالله البشير، شقيق الرئيس لمخلوع، عمر البشير، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيواء تركيا له بشكل سري، وذلك بعد إعلان وفاته بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي.

وفندت ابنته مروة عبدالله البشير، تلك المزاعم التي تدور حول والدها الذي توفى، بعد صراع طويل مع المرض، جراء إصابته بفيروس كورونا»، ومعاناته من مضاعفات مرض السرطان قائلة: "ادعو الله عز وجل على من أطلقوا هذه الشائعة ( أن يتمنوا الموت ولايجدونه)"، وفقًا لصحيفة "المشهد السوداني".

وأضافت :"فجأة كمية من المسجات في المسنجر هل كلام ابوكِ عايش وقاعد في تركيا ده حقيقي؟؟".

وتابعت قائلة : "ياخي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، بالنسبة لي الناس اللي بتنشر في الإشاعة دي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انكم تتمنو الموت وما تلقوه يارب تتعذبو في الدنيا والموت البتكذبو فيه ده تتمنوه امنية وما تلقوه".
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