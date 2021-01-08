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رياضة

القاضية ممكن.. جماهير الأهلي تحتفل بالذكرى الأسبوعية لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:36 ص
القاضية ممكن
القاضية ممكن
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #القاضية_ممكن احتفالا بالذكرى الأسبوعية لفوز الأعلى على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأسبوع السادس من ‎#القاضية_ممكن" و "‏‎#القاضية_ممكن  اهم جول في تاريخ الأهلي".


وقال أخرون "‏هو اقفشة هو ولدنا قفشة مالها من عسفة ‎#القاضية_ممكن" و "‏هدف ذكراه في عقول وقلوب عشاق الكرة المصرية والأفريقية ليس لسنوات بل لعقود طويلة‎#القاضية_ممكن".

يذكر أن النادي الأهلي فاز على فريق سونيديب بطل النيجر" 3_0" فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. 

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