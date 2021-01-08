القاضية ممكن.. جماهير الأهلي تحتفل بالذكرى الأسبوعية لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #القاضية_ممكن احتفالا بالذكرى الأسبوعية لفوز الأعلى على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأسبوع السادس من ‎#القاضية_ممكن" و "‏‎#القاضية_ممكن اهم جول في تاريخ الأهلي".









وقال أخرون "‏هو اقفشة هو ولدنا قفشة مالها من عسفة ‎#القاضية_ممكن" و "‏هدف ذكراه في عقول وقلوب عشاق الكرة المصرية والأفريقية ليس لسنوات بل لعقود طويلة‎#القاضية_ممكن".





يذكر أن النادي الأهلي فاز على فريق سونيديب بطل النيجر" 3_0" فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



