القاضية ممكن.. جماهير الأهلي تحتفل بالذكرى الأسبوعية لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #القاضية_ممكن احتفالا بالذكرى الأسبوعية لفوز الأعلى على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الأسبوع السادس من #القاضية_ممكن" و "#القاضية_ممكن اهم جول في تاريخ الأهلي".
وقال أخرون "هو اقفشة هو ولدنا قفشة مالها من عسفة #القاضية_ممكن" و "هدف ذكراه في عقول وقلوب عشاق الكرة المصرية والأفريقية ليس لسنوات بل لعقود طويلة#القاضية_ممكن".
يذكر أن النادي الأهلي فاز على فريق سونيديب بطل النيجر" 3_0" فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.