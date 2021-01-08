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أخبار العالم

مجانًا للمواطنين.. وزير الصحة اللبناني: لقاح فايزر يصل إلى البلاد في فبراير المقبل

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:38 ص
لقاح كورونا المستجد
لقاح كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حمد حسن، إن الرهان على القطاع الصحي العام في لبنان أصبح واقعا لا محالة في مقابل التردد الذي أظهره القطاع الصحي الخاص منذ بداية مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لذي كان غير مبرر طبيا على الإطلاق.

وأكد وزير الصحة اللبناني وفقًا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أن "وزارة الصحة العامة، تريد الإستمرار في التعاون مع المستشفيات الخاصة وقد تم التوصل في اجتماع مطول عقد مع البنك الدولي في حضور وزيرة الدفاع بحكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى آلية سريعة لدفع فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية من قرض البنك، كما أن الوزارة طلبت تجهيزات ومعدات لمئة سرير عناية فائقة إضافية ستستلمها بعد حوالى عشرة أيام، وهي مستعدة لتشغيل هذه الأسرة بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة التي تمتلك البنى التحتية المطلوبة لذلك، ما سيزيد الجهوزية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا".

ودعا وزير الصحة، المواطنين والقطاعات الصحية المختلفة إلى "عدم التلكؤ في معركة مواجهة الوباء وخصوصا أن الحل بات قاب قوسين أو أدنى ويتمثل بقرب وصول اللقاح، ما يشكل حافزا لنجاح المواجهة وخصوصا أن ما تم التوصل إليه حتى الآن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان يعتبر أكثر من مقبول".

وأعلن حسن أن "لقاح فايزر سيصل في الأسبوع الأول من فبراير المقبل والمفاوضات الجارية مع الشركة لن تؤثر على موعد وصوله، كما أن الاتفاق مع البنك الدولي سيضمن تغطية شراء اللقاح بالإضافة إلى الاعتماد الذي تم تخصيصه لذلك من وزارة المالية".

وطمأن أن "ليس من عائق مادي في هذا المجال على الإطلاق بعكس الأصوات المشككة، ورغم كل الأسى الذي نعيشه، سيعطى لقاح فايزر مجانا للمواطنين".
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