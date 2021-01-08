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بالأغاني التراثية والحنة.. صباح البلد يستعرض مظاهر الاحتفال بالأفراح الفلسطينية

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا مصورا عن مظاهر الأفراح الفلسطينية.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن اليوم سنعيش فرحة مختلفة مع الأخوة الفلسطينيين وطريقة احتفالهم في "ليلة الحنة" وكتب الكتاب.

وأشار أحد المواطنين الفلسطينيين،إلى أن هناك بعض الأغاني التي تتوارث مع الأجيال من أجل الاحتفال بالعرس.

وروى أحد الفلسطينيين، أنهم يقوموا بارتداء الملابس الفلسطينية التقليدية من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني.
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