أكاديمية Coachium تدير نشاط التنس في نادي بورتو الرياضي ببورسعيد

وقع حسن العروسي المدير التنفيذي لشركة بورتو للإستثمار الرياضي إحدي شركات عامر جروب عقد شراكة مع شركة Coachium للإدارة الرياضية وذلك لإدارة نشاط التنس داخل نادي بورتو الرياضي في بورسعيد وذلك في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة نشاط التنس للأعضاء المهتمين برياضة التنس في المنطقة تماشيا مع سياسة الشركة التي تسعي إليها خلال الفترة القادمة .وقد تم توقيع الإتفاقيةبحضور عدد من المسئولين في الشركتين.

وقد أعرب الكابتن محمد رمضان (المدير الفني ومؤسس الأكاديمية) عن سعادتة البالغة بالشراكة مع نادي بورتو الرياضي ومجموعة عامر لإدارة أول أكاديمية تنس لهم في بورسعيد وأكد أنCoachiumشركة إدارة رياضية. وأن شراكتنا مع نادي يورتو الرياضي ستضيف لنا الكثير نظر لما يمتلكة النادي من إمكانيات كبيرة هذا بجانب أن بورسعيد لها مكانة خاصة في قلبي لأنني بدأت لعب التنس هناك. وتمتلك بورسعيد تاريخ حافل في تربية أبطال التنس ، ونطمح لبناء أبطال تنس من خلال نادي بورتو الرياضي ببورسعيد.

أما الكابتن أحمد مصطفي مدير عام شركة Coachium أكد إنه لشرف كبير أن تكون هناك شراكة معشركة عامر جروب كواحد من أكبر الأسماء في سوق العقارات وداعم قوي للرياضة المصرية ويرغب في صناعة الأبطال والدخول بقوة عالم الإستثمار الرياضي .

وعلي الجانب الأخرأعرب حسن العروسي عن سعادتة البالغة بالشراكة مع شركةCoachium مؤكدا علي أن الشركة والنادي تسعي لإضافة عدد كبير من اللعبات في النادي عن طريق الشراكة مع اكبر الأكاديميات الرياضية في مصر ولدينا إمكانيات هائلة تساعدنا علي تحقيق حلمنا الكبير .