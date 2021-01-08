حصاد الأزهر في أسبوع.. أزهري يفوز بأفضل بحث علمي في 2020.. وقطاع المعاهد يسحب الأسئلة الموزعة بعد تأجيل الامتحانات

حصاد الأزهر في أسبوع

الإمام الأكبر ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين بالسعودية

الأزهر يوجه الشكر للأطقم الطبية حول العالم

ذكرى ميلاد الإمام.. أبرز المجهودات والأعمال الإنسانية لشيخ الأزهر

الأزهر : نقل المعلمات لمنطقة أخرى حال تغير إقامة الزوج للم شمل الأسرة

أزهري يفوز بأفضل بحث علمي في 2020

الإعلان عن ترقيات معلمي الأزهر 2020

طفل أزهري يبتكر روبوتا لكشف الأعطال داخل البحار

"البحوث الإسلامية"يعقد اختبارات تحريرية للوعاظ

الأزهر : 330 مشاركا في المسابقة العالمية للبحوث

المعاهد الأزهرية تدشن تطبيقا على الهواتف للمقررات

الإيجابيات والمعوقات.. ماذا قال طلاب الأزهر عن الأون لاين

الأزهر يسحب الأسئلة الموزعة على الإدارات بعد تأجيل الامتحانات





شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





في البداية، نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحاي ا انقلاب حافلة ركاب تابعة لإحدى حملات العمرة، ما أسفر عن وفاة وإصابة ١٦ مواطنًا مصريًا؛ كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة.



ونشر الأزهر الشريف منشورا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وجه من خلاله الشكر للأطقم الطبية في مصر والعالم على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية غالية لمجابهة جائحة كورونا.





وقال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إنه تقدم ل مسابقة الأزهر العالمية للبحوث حتى الآن 330 باحثا من طلاب العلم منهم 43 متسابقا من خارج مصر والباقي من داخل مصر.

وأضاف خليل، لصدى البلد، أنه يستمر تلقي طلبات المشاركة في المسابقة حتى نهاية شهر رجب المبارك وبعدها سيتم غلق الباب التحكيم في الأبحاث المقدمة وإعلان النتائج سيكون خلال شهر رمضان المعظم وتحديدا في السابع من الشهر الكريم تزامنا مع اليوم السنوي للاحتفال لتأسيس الأزهر الشريف وسيتم اعلان الفائزين .





وتضمن الأسبوع الجاري، ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي ولد بقرية القُرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هـ الموافق للسادس من يناير لعام 1946م، لأسرة عريقة شريفة مشهورة بالعلم، والصلاح، ينتهي نسبها إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

لمزيد من التفاصيل من هنا ونبرز في هذه السطور، أبرز المجهودات والأعمال الإنسانية التي قام بها شيخ الأزهر،





وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيها على جميع العاملين بالمناطق بالالتزام ب مواعيد حركتي النقل ( العامة و التكميلية) حال رغبة العامل في النقل الخارجي من منطقة أزهرية إلى منطقة أخرى .

وأكد قطاع المعاهد في منشور صادر عنه، انه يسمح بتقديم طلبات نقل خارجي للسيدات للم شمل الأسرة إذا ما طرأ تغيير في محل إقامة الزوج أو عمله بشرط تقديم المستندات اللازمة الداعمة لأسباب النقل وعلى المنطقة تجميع هذه الطلبات واستيفاء موافقة المنطقتين.





من ناحية أخرى، هنأ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الدكتور هيثم أحمد شعبان ، بكلية العلوم بجامعة الأزهر والذي فاز بأفضل بحث علمي لعام 2020.

وكتب شومان، على صفحته على فيس بوك "مـبـروك لابن مصر، وإن شاء الله في الطريق لـ نوبل دكتور هيثم أحمد شعبان فاز بأفضل بحث علمى لعام 2020 فى أبحاث الجينوم".





وأعلنت إدارة الترقيات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن نتيجة ترقي معلمي الأزهر الذين حضروا تدريبات الترقي للعام 2019/2020.

ويمكن الاستعلام عن ترقيات معلمي الأزهر للعام 2020 من هنا