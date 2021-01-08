5 نصائح لمن يريد شراء سيارة عائلية

3- من المهم أيضا أن تعلم العمل الافتراضي لسيارتك وهل ستفكر أن تغير السيارة مرة أخرى كل 10 او 15 عام ، فحاول بقدر الأمكان ان تشتري سيارة تصمد معك لأطول فترة ممكنة .





4- الاحتياجات الأساسية لاغني عنها في السيارة ، وهي متطلبات الامان وهنا يجب أن تركز بحثك على السيارة الأكثر أمانًا من حيث نتائج إختباراتها في تقييمات التصادم العالمية.





قبل أن تفكر في شراء سيارة ، من المهم أن تحدد احتياجاتك من السيارة التي تريد شرائها ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد 5 أمور يجب أن تراعيها اثناء شرائك سيارة لك أنت وعائلتك .1-يجب في البداية أن تضع ميزانية حد أقصى للسيارة ، سواء لشراء سيارة مستعملة أم جديدة ، ومعرفة مميزات وعيوب كل واحدة منهمولذلك قد يكون من الأفضل التوجه لزيارة إحدى الوكالات للحصول على معلومات2-ليس منطقيا أن تشتري سيارة بـ7 مقاعد وعدد أفراد أسرتك 3 ، فيجب أن تكون السيارة كافية لعدد أفراد اسرتك5- التجهيزات الداخلية للسيارة ن مثل اللون والخامات وهل ستكون مريحة لك ولاطفالك وزوجتك أم لا