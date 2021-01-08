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مركز التغيرات المناخية يكشف موعد انتهاء الشبورة المائية

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:08 ص
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد على فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن هناك شبورة مائية كثيفة تبدأ خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أنها بدأت الأسبوع السابق ومستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث أنها تصل فى بعض الأحيان لحالة الضباب الكامل.

وأضاف "فهيم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب على جميع المواطنين أن يكون لهم حرص شديد جدا فى موضوع الإنتقالات، خاصة الذى يقوم بإستخدام الطرق السريعة أو التى تكون بين المحافظات.

وتابع: "منذ ساعات الليل حتى صباحا هناك شبورة تصل لحد الضباب، أى أن مستوى الرؤية شبه منعدمة"، لافتا إلى أن تلك الحالة من الشبورة المائية ستنتهى بمنتصف الأسبوع.

وأكد أن المحاصيل الزراعية تتأثر تأثر كبير بالشبورة المائية، خاصة محاصيل هذا الموسم من العام، ومنها محاصيل الخضار والقمح والبنجر، متابعا أن الشبورة المائية معناها أنه يوجد بها رطوبة عالية، وتؤثر على المحاصيل بوجود أفات، ناصحا المزارعين أن يكون هناك رش وقائيعلى المحاصيل بالصباح الباكر الساعة العاشرة.

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