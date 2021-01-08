المصري الحاصل على أفضل بحث في الخلايا الوراثية يشرح تفاصيل ابتكاره

تحدث الدكتور هيثم شعبان، باحث بالمعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا فى لوزان، عن حصوله على أفضل الأبحاث الممثلة لعام 2020 فى الخلايا الوراثية.





واضاف "شعبان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن دراسته فى الأساس هى بناء ميكروسكوب وإنشاء طرق جديدة تساعد الأشخاص على فهم عملية تنظيم الجينوم، حيث أنه يعتبر عملية معقدة جدا.





وأكد انه من قبل كان يتم رؤية أجزاء من الجينوم ولكن فى خلايا ميتة، متابعا أنه كان لا يتم رؤية التفاصيل الكبيرة الخاصة به، إلا أن الطريقة الى قدمها تتمثل في العمل لأول مرة على الجينوم كله فى الخلايا الحية وبدقة متناهية جدا.





وأشار إلى أن التقنية الخاصة به تستطيع رؤية الخلية الواحدة الموجودة بجسم الإنسان، بالإضافة إلى معرفة داخل الخلية الواحدة بدقة النانوميتر أى جزء فى الجينوم، حيث أن تلك الطريقة معتمدة على ميكرسكوب بسيط وطريقة رياضية متطورة جدا بتكلفة بسيطة وسريعة، حيث أنه أصبح من أفضل 20 بحث خلال أخر عشر سنوات.



