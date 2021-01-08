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أخبار العالم

مباحثات سعودية أمريكية حول التعاون العسكري

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:23 ص
مباحثات سعودية أمريكية
مباحثات سعودية أمريكية حول التعاون العسكري
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أحمد محرم
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض، أمس الخميس، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف أنتوني تاتا، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، جرى خلال اللقاء بحث برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب الأمريكي الوفد المرافق لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية ببدء تشغيل منفذ سلوى الحدودي مع ‎قطر بشكل كامل.

وأشارت قناة العربية إلى تواجد موظفي الجمارك والجوازات السعودية  في " منفذ سلوى " الحدودي مع دولة قطر.

ولفتت تقارير صحفية سعودية إلى أن ‏الجهات المختصة تباشر أعمالها في منفذ سلوى، ونسبة التشغيل الفعلية للمنفذ بلغت نحو 90% .

وذكرت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الجهات المسؤولة في المنفذ وجميع الأجهزة الحكومية أكملت استعداداتها منذ صدور القرار، وأن جميع الموظفين متواجدين على مدار الساعة. 

وأوضحت المصادر أن حركة التنقل في المنفذ ستخضع لقرارات وزارة الداخلية المطبقة على جميع المنافذ البرية الأخرى هذه الأيام، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.
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