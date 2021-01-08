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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:31 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 8 يناير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.5 جنيه ، البطاطس بين 1.25 و 2.25 جنيه ، البصل بين 3.5 و 5.5 جنيه.

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وسجلت الكوسة بين 2 و 4 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 3.5 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3 جنيه .

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4.25 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 4 جنيه.

فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3.25 جنيه .

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 10 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 2 و 4 ، برتقال ابوسره بين 2.5 و 4.5 جنيه للكيلو .

وسجل سعر كيلو التفاح جولدن بين 14 و 18 جنيها ، تفاح سورى لبنانى بين 11 و 13 جنيه ، جوافة بين 4 و 7 جنيهات.



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