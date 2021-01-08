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صرف علاج كورونا من التأمين الصحي.. نواب: خطوة مهمة بعد زيادة الإصابات.. يساعد في الكشف عن الأعداد اليومية خارج المستشفيات.. وإخلاء الأماكن للحالات الحرجة

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:00 م
صرف علاج كورونا
صرف علاج كورونا
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القسم السياسي
شادية ثابت: يساهم في التخفيف على الطاقم الطبي بمستشفيات العزل
حسني حافظ: صرف علاج كورونا للعزل المنزلي أمر هام.. والأماكن بالمستشفيات لابد أن تخصص للحالات الحرجة
مجدي مرشد: الموجة الثانية لكورونا أوسع انتشارا ولابد من وضع حلول مختلفة لمحاربتها

كشفت هيئة التأمين الصحي، عن طريقة صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل خاصي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمين والرقم القومي.

وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالي من صيدلية المستشفى.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بالقرار، مؤكدين ان وزارة الصحة تقوم بمجهود جبار للحد من انتشار الموجة الثانية من الفيروس. 

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بخطة وزارة الصحة متمثلة في هيئة التأمين الصحي، بشأن صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في التخفيف على الطاقم الطبي الموجود في مختلف المستشفيات. 

وأوضحت سماح سعد، لـ "صدى البلد"، أن  الفترة المقبلة ستشهد مصر ارتفاع كبير في أعداد الإصابات مما يستوجب وضع حلول تساهم في علاج الحالات تعمل بجانب المستشفيات المتخصصة للعزل، لافتة إلى ضرورة جعل الأماكن بالمستشفيات للحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هؤلاء الحالات هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، قائلة:"لازم اعرف الناس بروتوكول العلاج وطرق العزل المنزلي بحيث أن ميتمش الاختلاط من قبل الأهالي والاماكن بالمستشفيات نخليها لكبار السن والناس اللي اكثر عرضة للمرور بمضاعفات المرض". 

وبدوره، قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، أوسع انتشارا من الموجة الأولى حيث أن أعداد الإصابات في تزايد في مختلف دول العالم، مشيدا بتحرك وزارة الصحة وصرف شنطة علاج كورونا بمستشفيات الصحي لحالات العزل المنزلي. 

وطالب "حافظ"، عبر صدى البلد، المواطنين الالتزام في الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية حافظا على صحتهم وصحة ذويهم، قائلا:"لازم نخلي بالنا علشان الفترة اللي جاية لو ملتزمناش هتكون صعبة على الكل والاختيار في ايدينا احنا مش في ايد أي حد ولازم نحط في اعتبارنا أن المستشفيات الحمل أصبح ثقل عليها". 

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزارة الصحة والطاقم الطبي تبذل مجهود جبار على حد وصفه، منوها على أهمية  جعل الأماكن بالمستشفيات الخاصة بالعزل للحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

من جانبه، أشاد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدور وزارة الصحة في متابعة المصابين من فيروس كورونا بكافة السبل، لافتًا إلى قرار وزارة الصحة بشأن صرف علاج لحالات كورونا المعزولة منزليًا من هيئة التأمين الصحى قرار موفق.

وقال "مرشد"، لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية نشهد ارتفاع في أعداد المصابين من فيروس كورونا مما أدى لزيادة الحالات بالمستشفيات الحكومية والخاصة، موضحًا أن هذا التزايد أدى لجعل الحالات الأقل حرجًا تقوم بالعزل المنزلي في حالة الإصابة لتوفير أماكن للحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكافة المصابين من فيروس كورونا من خلال توفير كافة الأدوية والمستلزمات الوقائية، منوهًا على أن الوزارة تقوم بتسجيل الحالات في  سجل العزل المنزلي لكى يتم الوقوف على العدد الحقيقي للإصابات ليتم توفير العلاج لهم.
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