أضرار جسيمة.. ماذا يحدث عند وضع بنزين مغشوش في سيارتك

بالتأكيد البنزين المغشوش يسبب أضرار كبيرة على السيارة إذا كان لا يطابق معايير سيارتك، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المشاكل التي يسببها البنزين المغشوش داخل أجزاء سيارتك.





1- يؤدي إلى إغلاق فلاتر تنقية الوقود لأنه يحتوي على مذيبات عدة يمكنها غلق فتحات الفلاتر المسئولة عن تنقية البنزين وتزويده وضخه عبر مضخة الوقود .



2- يسبب الوقود المغشوش صوت فرقعة داخلية بمحرك السيارة ، وينتج عنها انغلاق انظمة ضخ الوقود بسبب تراكمات جزئيات المذيبات الاخرى.



3- ستشعر انخفاض قوة وعزم السيارة ، وعلى الأقل ستلاحظ سماع بعض الأصوات كأصوات الطقطقة والفرقعة العالية وخاصة بين تغيير وتبديل السرعات ، نتبجة توليد ضغط داخلي مختلف .



4- تقوم بالشوائب بمنع جزئيات الوقود من ترسيبها من خلال قنوات الترشيح الخاصة بفلتر الوقود ، وهذا يشكل عائق كبير في وصول الوقود وصخه لجميع أجزاء المحرك ، وبالتالي يؤدي إلى إرهاقه.





5- على المدى البعيد ستلاحظ مشاكل عديدة في محرك سيارتك ، وربما يؤدي ذلك إلى تراكم المشاكل وفشله أو توقفه التام، يعود الأمر لعدم قدرة تزويد المحرك من قبل المضخة بالقدر الكافي من الوقود ليعمل بآلية سليمة.



