المورينجا والبلوط الخليجي.. عينات عشبية نادرة بحديقة الأورمان

قال الدكتور عماد وديع مدير معشبة حديقة الأورمان، إن الحديقة بها عينات من المورينجا وهي نبات مصري يستخرج منه أنواعا غير مشبعة من الزيوت وتستخدم في تزييت الساعة، بالإضافة إلى وجود عينات من البلوط الخليجي، ويصنع منه أغلى أنواع الوسادات في العالم.

وأضافت "وديع" خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية: "لدينا لوحة لشجرة الإمباتش، وهي شجرة مائية خشبها أخف من الفلين، ولدينا لوحتين، للوتس الإفريقي أو قاتل النحل".

وتابع: "سمي اللوتس الإفريقي بقاتل النحل لأن زهرته تتفتح مع شروق الشمس وتجذب النفس وتظل متفتحة حتى غروب الشمس ثم تغلق نفسها على النحل بداخلها وتقتله".

وأردفت: "نتعامل مع كل مهتم بنباتات الزينة ونمنحه المعلومات المفيدة له، مثل الفائدة وكيفية التعامل معه وسقايته والاعتناء به".

من جهته تطرق المهندس عماد عبدالمنعم إلى معرض زهور الربيع أحد أشهر معارض الزهور في مصر، وبالتحديد في شهر مارس، لافتًا إلى أنه من أكبر المعارض الزراعية التي تقام في مصر، ويقام على 28 ألف متر مربع ويشارك معنا 200 عارض وأكثر من منتجي نباتات الزينة ويوجد فيها جميع أنواع نباتات الزينة الداخلية والخارجية والطبية والعطرية.