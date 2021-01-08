ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اعتباره خاسرا.. عقوبة غياب سيارتى الإسعاف والمهمات الطبية فى المباريات بتعديلات لائحة العقوبات

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:10 م
المهندس أحمد مجاهد
المهندس أحمد مجاهد
Advertisements
يسري غازي
كشفت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقوبة عدم وجود سيارتى الإسعاف والمهمات الطبية فى مباريات مختلف المسابقات المحلية.

وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة عدم وجود سيارتى الإسعاف والمهمات الطبية حتى انطلاق اى مباراة فى مختلف المسابقات المحلية يمنح حكم اللقاء ٢٠ دقيقة مهلة للفريق صاحب الملعب وإذا تم انقضاء المهلة يعتبر الفريق المضيف خاسرا بثلاثية نظيفة إذا ثبت عدم إبلاغ مسؤوليه هيئة الاسعاف.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف سفر الفرق الرياضية.. اللجنة الثلاثية تصدر 9 قرارات في اتحاد الكرة

خالد الغندور: زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى ٣٥ فى صالح كبار الأندية فقط

اتحاد الكرة : قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير

8 مناطق تصرف مستحقات الحكام من اتحاد الكرة.. اليوم

مسابقات مطروح تقرر رفع 4 أندية من دوري الناشئين

بسبب الـ var.. اجتماع بين الجبلاية والشركة الإسبانية الأحد لمناقشة أزمة الـ 100 ألف دولار

ترشيحاتنا

خصم 3 نقاط.. عقوبة اقتحام الجماهير الملعب بتعديلات لائحة العقوبات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

الصحة: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بالثلاث محافظات الأكثر إصابة

انخفاض كبير بـ الدولار| اعرف التفاصيل

السعودية: تسجيل مليون شخص للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا