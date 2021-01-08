تحرك عسكري جديد .. تركيا تشعل التوتر مع اليونان في شرق المتوسط

أفادت صحيفة "يكاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة، بأن تركيا أصدرت تحذيرًا ملاحيًا جديدًا لإجراء مناورات عسكرية في أجزاء من شمال ةشرق بحر إيجه.





وقالت الصحيفة إن المناورات ستستمر لأكثر من أسبوعين، في خطوة تُمثل استعداد أنقرة لإثارة التوتر من جديد مع اليونان بعد هدوء استمر لتفرة قصيرة.





ونوهت الصحيفة إلى أن الإخطار الملاحي الذي أصدرته تركيا، يشمل منطقة شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي منطقة تخضع بالكامل لليونان.





وشهدت الفترة الماضية هدوءًا نسبيًا بين اليونان وتركيا، بشأن نزاعهما الحدودي في منطقة شرق المتوسط، وذلك تزامنًا مع صعود الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إلى السلطة، وفرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.