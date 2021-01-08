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رياضة

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة الموت تطارد الأهلي والزمالك

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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محمد السعيد
تجرى اليوم، الجمعة، في تمام الثانية عصرا قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ 23 مكرر ببطولة الكونفدرالية بأحد فنادق القاهرة.

ويمثل مصر في دور المجموعات  بدوري الأبطال الأهلي والزمالك، بينما يتواجد بيراميدز في الكونفدرالية.

تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة كالاتي :

التصنيف الأول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال 

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

مصدر  وجود اتجاه يمنع وقوع فريقين من نفس البلد فى مجموعة واحدة :

حسم مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار بشأن وجود اتجاه يمنع وقوع فريقين من نفس البلد فى مجموعة واحدة بمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الحالية .

وأكد المصدر أن التقارير التى تشير إلى وجود إتجاه داخل الكاف لمنع وقوع فريقين من نفس البلد معا لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن القرعة تقام وفقا لتصنيف المستويات فقط لا غير كما كان عليه الأمر فى السنوات الماضية .

مجموعة الموت تطارد الأهلي الأهلي والزمالك:

قد تسفر قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة الموت، والتي ستكون كالأتي:" الأهلي - الزمالك - الهلال السوداني - المريخ السوداني".


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