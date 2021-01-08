ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اصطدام سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
البحرية التركية
البحرية التركية
Advertisements
أحمد محرم
أفادت وسائل إعلام يونانية بأن سفينتين تركية ويونانية اصطدمتا ببعضهما في جنوب شرق بحر إيجه.

وأشارت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة،إلى أن تركيا أصدرت تحذيرًا ملاحيًا جديدًا لإجراء مناورات عسكرية في أجزاء من شمال شرق بحر إيجه.

وقالت الصحيفة إن المناورات ستستمر لأكثر من أسبوعين، في خطوة تُمثل استعداد أنقرة لإثارة التوتر من جديد مع اليونان بعد هدوء استمر لتفرة قصيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإخطار الملاحي الذي أصدرته تركيا، يشمل منطقة شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي منطقة تخضع بالكامل لليونان.

وشهدت الفترة الماضية هدوءًا نسبيًا بين اليونان وتركيا، بشأن نزاعهما الحدودي في منطقة شرق المتوسط، وذلك تزامنًا مع صعود الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إلى السلطة، وفرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليونان تحتج على إنذار بحرى جديد من جانب تركيا

صحيفة فرنسية: تركيا تواصل الاستفزاز في شرق المتوسط

رئيس الأركان اليوناني: أنشطة التنقيب التركية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة

أثينا: مقاتلات يونانية انطلقت لطرد طائرات تركية خرقت مجالنا الجوي

اليونان تعترض مقاتلتين تركيتين اخترقتا مجالها الجوي

استفزاز متواصل.. اعتراض مقاتلات تركية تحلق فوق جزر يونانية

ترشيحاتنا

العلماء اكتشفوا مفاجأة عند تشريح جثث لمرضى فيروس كورونا

عيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021

خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

عصام عبد الفتاح: عقوبات لاعب المقاولون العرب لبصقه على الحكم المغربي خلال أيام

خلال ساعات.. رفع الحصانة عن 409 نواب ببرلمان 2015

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا