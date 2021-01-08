اصطدام سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن سفينتين تركية ويونانية اصطدمتا ببعضهما في جنوب شرق بحر إيجه.





وأشارت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة،إلى أن تركيا أصدرت تحذيرًا ملاحيًا جديدًا لإجراء مناورات عسكرية في أجزاء من شمال شرق بحر إيجه.





وقالت الصحيفة إن المناورات ستستمر لأكثر من أسبوعين، في خطوة تُمثل استعداد أنقرة لإثارة التوتر من جديد مع اليونان بعد هدوء استمر لتفرة قصيرة.





ونوهت الصحيفة إلى أن الإخطار الملاحي الذي أصدرته تركيا، يشمل منطقة شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي منطقة تخضع بالكامل لليونان.



