الخميس المقبل.. أولى المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية بعين شمس

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس أولى محاضراته العلمية في العام الجديد 2021 وذلك يوم الخميس الموافق 14 يناير الساعة السادسة مساء.





المحاضرة بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر" ، يدير اللقاء أ.د. ممدوح الدماطى أستاذ الآثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الآثار السابق.





يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار

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