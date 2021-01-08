1000 إصابة وعزل 10 آلاف.. سلالة كورونا الجديدة تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوساط الجنود وصل إلى 1004 مصابًا بسلالة كورونا الجديدة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن هذا العدد لا يشمل الاحتياط، وأن جميعهم بحالة طفيفة.

وأشار إلى أن هناك 10450 آخرين يتواجدون في العزل الانفرادي، فيما تلقى 23.280 جنديًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7,597 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الماضية.

ونقل موقع "والاه" العبري، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد المصابين بالكورونا ارتفع الى 474,001 إصابة، والوفيات الى 3,565 حالة.

وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن من بين الإصابات، 65,514 حالة نشطة، بينهم 1481 مريضا بالمشافي، منهم 873 بحالة الخطر، و220 على أجهزة التنفس.