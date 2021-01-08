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حوادث

الأمن العام يكشف لغز سرقة مبالغ بالإكراه من سيارة شركة بالشرقية

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:40 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سياره بالإكراه.

تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية من (شخصين – مقيمين بمحافظة الشرقية) أنه حال سيرهما بدائرة المركز مُستقلين سيارة نقل "خاصة بالشركة عملهما" وتوقفهما بجانب الطريق، فوجئا بثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سنجة" قاموا بالتعدى عليهما بالضرب فأحدثوا إصابة أحدهما وإستولوا منهما على (مبلغ مالى "خاص بالشركة") وفروا هاربين.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد المُبلغين بالإشتراك مع  (سائق توك توك وعاطلان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر المتهم الأول بإتفاقه مع المتهمين الآخرين  على إرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون علم المُبلغ الآخر وبمواجهة المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط مبلغ مالى "من إجمالى المبلغ المستولى عليه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..
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