ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسيوط.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، من خلال قيام أحد المتهمين بسرقتها بإسلوب "قطع الضفيرة" مستخدمًا سلاح أبيض وقيام الثانى والثالث بإخفائها وبيعها مرة أخرى .





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (7) وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .



