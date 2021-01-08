ضبط مرتكبى إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطن وإحداث إصابته بأسيوط

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبى إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطن وإحداث إصابته.





تبلغ لقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمـن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) مصاب بعيار نارى ، وبسؤاله قرر بحضور شخص مجهول للمحل ملكه "كائن بدائرة القسم" لشراء هاتف محمول إلا أنه فوجئ بقيامه بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته وفر هاربًا.









توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (مزارع - والده).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات بين والده "المتهم الثانى" ووالد المجنى عليه "متوفى" على قطعة أرض زراعية عقدا العزم على قتله بدافع الإنتقام منه ، وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه للمحل الخاص بالمجنى عليه وبادره بإطلاق عيار نارى فأحدث ما به من إصابات ، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



