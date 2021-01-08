أستاذ مناعة: لقاحات كورونا تعيد الأمل للعالم.. فيديو

قال الدكتور وليد فيصل الخطيب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الجلالة، إن منظمة الصحة العالمية اتخذت إجراءات غير مسبوقة لسرعة انتاج لقاحات كورونا التى توصلت لها بعض الدول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن لقاحات كورونا تعيد الأمل للعالم فى التخلص من الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها.





ولفت إلى أن فاعلية لقاحات فيروس كورونا تترواح بين 70 لـ 95 %، ولا يوجد لقاح يعطى فاعلية بنسبة 100%، وذلك فى جميع اللقاحات و الأدوية.





وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر مهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة أمر الزامى للجميع، وكذلك التباعد والنظافة أشياء هامة.





وأوضح أن الجميع يجب أن يتعاون فى الحافظ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.