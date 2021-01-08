ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: لقاحات كورونا تعيد الأمل للعالم.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:55 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور وليد فيصل الخطيب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الجلالة، إن منظمة الصحة العالمية اتخذت إجراءات غير مسبوقة لسرعة انتاج لقاحات كورونا التى توصلت لها بعض الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن لقاحات كورونا تعيد الأمل للعالم فى التخلص من الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها.

ولفت إلى أن فاعلية لقاحات فيروس كورونا تترواح بين 70 لـ 95 %، ولا يوجد لقاح يعطى فاعلية بنسبة 100%، وذلك فى جميع اللقاحات و الأدوية.

وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر مهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة أمر الزامى للجميع، وكذلك التباعد والنظافة أشياء هامة.

وأوضح أن الجميع يجب أن يتعاون فى الحافظ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمل البشرية.. هل ينقذ لقاح فايزر العالم من شبح كورونا؟

الصحة: نفتح قنوات اتصال مع الشركات المنتجة لـ لقاحات كورونا

التعليم العالي: العام المقبل سيشهد لقاحا مصريا لفيروس كورونا.. فيديو

أستاذ ميكروبيولوجي: 8 سلالات من فيروس كورونا تتحدى العالم

مكافحة كورونا: حينما يتوافر اللقاح لن يحصل عليه الجميع.. وهناك فئات أولى بالرعاية..فيديو

أستاذ ميكروبيولوجي يكشف سبب إصابة الأشخاص بالإنفلونزا رغم تناوله المصل .. فيديو

ترشيحاتنا

شوبير يعلن سلبية مسحة محمد هاني الأخيرة

لحظات مرعبة.. تدهور الوضع الصحي لرضيع مصاب بـ كورونا

الرئيس السيسي يصدر قرارا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

الأزهر العالمي للفتوى: المتوفّي بفيروس كورونا له أجر شهداء الآخرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا