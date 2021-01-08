ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لغياب الإجراءات الاحترازية..بيراميدز يسجل اعتراضا رسميا على ملعب العباسية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:59 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
اعترض نادي بيراميدز بشكل رسمي على ملعب العباسية الذي يخوض عليه مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
وتقدم وليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته موضحا أنه لايجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.
كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس مؤكدا أنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.
لغياب الإجراءات الاحترازية..بيراميدز يسجل اعتراضا رسميا على ملعب العباسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماع طارئ في الكاف لحسم الأزمة مع قطر بشأن مباراة الأهلي

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

مغاربة الكاف.. تعليق ناري من ميدو على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

مشوار البطولة الأولى .. بيراميدز في مواجهة الاتحاد الليبي بـ الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يقع في مجموعة الترجي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

الرئيس السيسي يصدر قرارا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

وسط قلق تركي.. السعودية تدفع بأقوى مقاتلاتها في مناورات عسكرية مع اليونان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا