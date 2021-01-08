طفولي وغير وطني.. ميشيل أوباما تهاجم ترامب بسبب أحداث الكونجرس

وبخت سيدة أمريكا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بسبب أحداث الكونجرس، التي تسببت بسقوط 5 قتلى من أنصاره.





وقالت ميشيل أوباما في بيان نشرته على تويتر إنها حزينة للغاية لما حل بالولايات المتحدة، مضيفة: "كان ذلك اليوم تحقيقا لرغبات رئيس طفولي وغير وطني لا يستطيع التعامل مع حقيقة إخفاقاته.. هو يعلم جيدا احتمال حدوث عواقب مثل هذه".





وتابعت: "كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي مناسب لإظهار الوطنية الحقيقية، الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس دونالد ترامب لرؤية حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء".





كما علقت على خطوة "فيسبوك" و"تويتر" بإغلاق حسابات ترامب مؤقتا، قائلة "لقد حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي، والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل، من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم، ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة لتغذية الشغب والفوضى".





وتابعت: "وإذا كان لدينا أي أمل في تحسين هذه الأمة، فقد حان الوقت الآن لتجاوز العواقب الخطيرة لفشل القيادة التي أدت إلى عار الأمس".