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يتحدون الصقيع والرياح.. 60 متسلقًا يصعدون قمة الجبل المتوحش للمرة الأولى| شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:59 م
تسلق الجبال
تسلق الجبال
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل  مُتَسَلِّقون يَتَحَدَّدون الصعوبات لبلوغ قمة الجبل المتوحش للمرة الأولى خلال الشتاء.

يتحدى نحو 60 متسلقًا الصقيع القطبي ونقص الأكسيجين والرياح التي تعادل بقوتها الأعاصير في محاولتهم الوصول إلى قمة جبل كي-2، وهي الوحيدة التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر لم يتم تسلقها في الشتاء.

ولم يُسجل سابقًا مثل هذا التهافت على ثاني أعلى قمة في العالم الرابضة على علو 8611 مترًا في جبال قراقرم الباكستانية على الحدود مع الصين.

وشهدت المنطقة سابقًا بضع مهمات استكشافية شتوية، منذ المحاولة الأولى في شتاء 1987 - 1988. لكن في هذا العام، ثمة ما لا يقل عن أربع بعثات في المكان.

ويعزى ذلك جزئيا إلى الوضع الصحي المتصل بجائحة كوفيد-19. ويوضح الهولندي أرنولد كوستر لوكالة فرانس برس "كانت لدى الناس مشاريع خلال السنة لكن لم يستطيعوا الذهاب إلى أي مكان. نحن بلا عمل تقريبا منذ سنة وثمة كثر يريدون فعل شيء ما".

ويشارك هذا الرياضي الخبير في البعثات الجبلية في جبال هملايا، في قيادة بعثة المتسلقين التي تشرف عليها شركة "سفن ساميت تريكس" وتضم حوالى خمسين شخصا من جنسيات مختلفة نصفهم من نيبال.

ويضم هذا الفريق في عداده بعض الأوروبيين المعروفين في المجال بينهم الإسباني سيرجي مينيوتي الذي اضطرته الجائحة إلى تجميد مشروعه لتسلق القمم الـ14 التي يزيد علوها عن ثمانية آلاف متر من دون أكسجين في أقل من ألف يوم. كما يشارك في الفريق أشخاص أقل خبرة بكثير.

أما الفرق الأخرى فهي أصغر بكثير، بينها بعثة يقودها نيرمال بورجا النجم الصاعد الجديد في تسلق الجبال في نيبال
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