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برلمان

بعد القرار الجمهوري.. البرلمان يستقبل النواب المعينين.. الأحد

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجه المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب التهنئة للنواب المعينين من رئيس الجمهورية.
وقال فوزي فى رسالة للنواب المعينين: "يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما".

وتابع فوزي: " أود الإحاطة بأن الأمانة العامة لمجلس النواب ترحب باستقبال سيادتكم لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، يوم الأحد القادم ١٠ يناير ٢٠٢١، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب". 

ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.

وجاءت قائمة المعينين كالتالي:

إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز 
عبلـة أحمـد علي الألفـى 
فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى 
هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز 
داليا السيد محمد السيد السعدنى 
منـال هـلال أيـوب جـرجس 
جيهـان محمـد إبـراهيم زكى 
محمـد عمر عمر الزير 
نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى 
آية محمـود عبــد االله محمد مدنى 
محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش 
دريـة عبـد الحق شـرف الدين 
دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس 
نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى
جمال حلمى محمـد الـسعيد
حـازم محمد يحـى إمـام 
حـسام الـــسيد المتـولى غالى 
عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد
كـريم بـدر حلمي رزق االله 
فخرى الدين على محمد الفقى .
سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية 
على جمعــة محمــد عبــد الوهاب
محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد 
منصف نجيـب سـليمان 
عماد خليـل كامـل خليل
دينا أحمـد إسماعيل على 
سالم سـليمان سـالم مراحيـل 
إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى 

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير
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