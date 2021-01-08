قرعة دورى ابطال افريقيا.. الأهلي مع المريخ السوداني وسيمبا وفيتا كلوب

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى .
وكان الكاف أصدر بيانا منذ قليل بشأن إجراءات قرعة دورى ابطال افريقيا
وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بشأن قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي"
التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ
الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.
الكرة الثانية يتسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في في المركز B4.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.
الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.
التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال :
الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.
الكرة الثانية التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.
الكرة الثالثة التي تم ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.
س الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في موقف D3.
التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب
الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.
لكرة الرابعة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.
التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي
الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.
الكرة الثالثة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.
الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.