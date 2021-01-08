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رياضة

قرعة دورى ابطال افريقيا.. الأهلي مع المريخ السوداني وسيمبا وفيتا كلوب

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:03 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى .

وكان الكاف أصدر بيانا منذ قليل بشأن إجراءات قرعة دورى ابطال افريقيا 

وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بشأن قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي"

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.
الكرة الثانية يتسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في في المركز B4.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.
الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال :

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.
الكرة الثانية التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.
الكرة الثالثة التي تم ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.
س الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في موقف D3.

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.
 لكرة الرابعة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.

التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.
الكرة الثالثة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.
 الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.
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