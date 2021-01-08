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فن

يارب أسعد قلوب كل البشر.. حكيم ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:22 م
حكيم
حكيم
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القسم الميداني
نشر المغني الشعبي حكيم، صورة  له عبر حسابه  بموقع التواصل للصور والفيديوهات انستجرام.

واكتفي بتعليق صغير ودعوة بسيطة: " يارب اسعد قلوب كل البشر ".. وجاءت التعليقات من متابعينه "فين الاغنية الجديدة اللي وعدتنا هتنزلها " و" احنا بنحبك اوي " و "يارب انصرنا واحمينا "

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية..
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