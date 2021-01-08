يارب أسعد قلوب كل البشر.. حكيم ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر المغني الشعبي حكيم، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل للصور والفيديوهات انستجرام.





واكتفي بتعليق صغير ودعوة بسيطة: " يارب اسعد قلوب كل البشر ".. وجاءت التعليقات من متابعينه "فين الاغنية الجديدة اللي وعدتنا هتنزلها " و" احنا بنحبك اوي " و "يارب انصرنا واحمينا "





ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.



