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رياضة

المنيا يعسكر بأسوان استعدادا لـ كيما أسوان

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:24 م
المنيا
المنيا
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رباب الهوارى
غادر الفريق الأول لكرة القدم منذ قليل متوجها إلى محافظة أسوان استعدادا لمواجهة فريق كيما اسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة هذا الموسم،بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد  .

ويسعى فريق المنيا للفوز للسعي للوصول إلى قمة المجموعة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة ، بفارق نقطتين عن الدخان المتصدر برصيد 16 نقطة .

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، الفوز على فريق ديروط بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السابعة من الممتاز "ب"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد جامعة المنيا السبت الماضي .

كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق. وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم واستعادة نغمة الفوز،و يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.

 كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة السابقة عمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.  

وحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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