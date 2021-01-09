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اقتصاد

17 يناير.. بدء تسليم 1656 شقة بـ"دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

السبت 09/يناير/2021 - 04:21 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية  مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، فى تسليم  1656 وحدة سكنية (69 عمارة) .


وذلك بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار مصر) بمنطقة الأندلس كود 211 ، 311، بمدينة القاهرة الجديدة.


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وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329 – 328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343 – 344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308).


وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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