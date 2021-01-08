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فن

الفنان شادي شامل يتلقى جرعة من لقاح كورونا.. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:31 م
شادي شامل
شادي شامل
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محمد بدران

تلقى الفنان شادي شامل، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.

ونشر شادي شامل صورة له عبر انستجرام وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا :"حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح اليوم. 🙏✌🏼 #vaccine # covid_19 #dubai #emirates"

وشارك شادي شامل  في فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي تم عرضه في عام 2010 من بطولة احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وظهر شادي شامل في الفيلم ضيف شرف يجسد شخصية "العندليب" عبد الحليم حافظ.

يذكر أن شادي شامل أول ظهور له كان بعد فوزه بالمسابقة التي نظمت لعمل مسلسل يروري قصة حياة "العندليب" و فاز به بسبب الشبه الكبير بينه و بين عبد الحليم حافظ.


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