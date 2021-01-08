ميار الغيطي تستمتع بغروب الشمس على البحر: فجر جديد

شاركت الفنانة ميار الغيطي جمهورها عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى السياحية، وكتبت على الصورة قائلة:" كل غروب شمس يأتي بوعد فجر جديد"





واحتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي الشهر الماضي، بزفافها على رجل الأعمال شريف العلمي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة بالغردقة، وسط حضور العائلة، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.









كان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.









وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.









وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.









وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".



