عليهم بأخذ اللقاح.. خبير صحة: الأطفال معرضون للإصابة بـ كورونا

كورونا أشد خطرا من الموجة الأولي حيث أنها تصيب الأطفال مما دعى علماء العالم الإهتمام بلقاح للأطفال للحفاظ عليهم ضد عدوى كورونا ، موضحًا أن الأعراض أشد خطرًا على الأطفال من حيث الاعراض الاكتئابية. قال الدكتور وليد هندي، خبير الصحة، إن الموجة الثانية منأشد خطرا من الموجة الأولي حيث أنها تصيب الأطفال مما دعى علماء العالم الإهتمام بلقاح للأطفال للحفاظ عليهم ضد عدوى كورونا ، موضحًا أن الأعراض أشد خطرًا على الأطفال من حيث الاعراض الاكتئابية.





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وأوضح " هندى" خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة لعدم ممارستهم للنشاط والحركة الواجب أن يمارسها الأطفال لتقوية المناعة ، لافتًا الى الأطفال في حالة الاصابة تصاب بالهلع والفزع مما قد يتسبب في وفاتها وأن بعض الأطفال تصاب بالتبول اللارادي والاضطراب في عدد ساعات النوم .





وأشار الخبير الصحي الى أهمية رفع المناعة لدى الطلاب والأطفال في حالة الاصابة بالعدوي كي تتم حالة الشفاء بينهم سريعا ً وتعريفهم بالمشاهير الذين تم شفاؤهم كنوع من الحافز بينهم ، مؤكدا على أهمية الحفاظ علي إعطاء الطلاب العناصر الغذائية المهمة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية .





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والجدير بالذكر قال الدكتور " وليد هندى " استشاري الصحة أن النفسية ، في تصريحات سابقة له أن قرار تأجيل الاختبارات تباينت خلاله ردود الأفعال المختلفة بين الطلاب والأهالي من الفرح بتأجيل الاختبارات للطلاب والقلق من الأهالي علي مستقبل أولادهم والموافقة والمعارضة والعديد من التساؤلات ، مشددًا على عدم تظاهر الأهالي بأى ردود أفعال من الخوف والفرح امام الطلاب حتي لا يصابون بالخوف من الاختبارات او الفرح بإلغائها ويصبح أمرا معتادا ومنتظرا منهم.

كما أوضح " هندى " خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد " أن لأول مرة في تاريخ مصر يهتم نظام حاكم بصحة الطلاب حيث يتم تأجيل الاختبارات وتأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، لافتًا الى أن هناك منظومة متكاملة تعمل من أجل حماية المواطنين والطلاب للحفاظ عليهم.





وأشار الخبير الصحي الى أن لأول مرة في مصر يتم تخصيص مستشفي عزل متخصص للأطفال مما ينبهنا ان موجة كورونا الجديدة تهدد الأطفال فلذلك يعتبر هذا القرار صالحا لصحة الطلاب مهما كانت التأثيرات الدراسية، كما قدم بعض لنصائح الهامة للطلاب وللأهالي لتخطى تلك الفترة :





- أن يهتم الطلاب بتخصيص الوقت اللازم للدراسة وعدم الاعتماد على التأجيل.

-ممارسة الرياضة داخل المنازل ولو بشكل صغير.

- الابتعاد عن صفاحات السوشيال ميديا التي تجادل بشكل أو بآخر لتشتيت الطلاب.

- تقديم الأهالي الدعم النفسي للطلاب حتي يتخطوا تلك المرحلة.