الدينار الكويتي الأغلى .. أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار خلال ختام تعاملات الأسبوع



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع . ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام التعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 من يناير 2021 ، وذلك وفقا لاخر تحديث من البنك الاهلى المصرى .حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين العملات العربية والأجنبية.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .اقرأ أيضا: