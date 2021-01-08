الدينار الكويتي الأغلى .. أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام التعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 من يناير 2021 ، وذلك وفقا لاخر تحديث من البنك الاهلى المصرى .
حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين العملات العربية والأجنبية.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين العملات العربية والأجنبية.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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سعر الدولار خلال ختام تعاملات الأسبوع
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .