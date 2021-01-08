ماذا يعرض في السينمات المصرية.. دليل الأفلام الأجنبية

رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها دور العرض السينمائية، والالتزام بالاجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا، مع نسبة الحضور الجماهيري، يتواصل عرض عدد من الأفلام الأجنبية وسط إقبال ضعيف في دور العرض المصرية.



وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأفلام المتاحة في دور العرض المصرية خلال الأيام الجارية:

JIU JITSU

الفيلم من بطولة آلان موسى، فرانك جريلو، جوجو تشان، توني جا ونيكولاس كيج. صدر الفيلم في يوم 20 نوفمبر 2020.

الدخيل الذي لا يرحم والذي نزل على الكوكب بعد هجوم أجنبي وحشي على الفرقة العسكرية فيكون على ويلي إنقاد جيك

كل 6 سنوات، تواجه مجموعة قديمة من مقاتلي الجيو جيتسو غازيًا فضائيًا مخيفًا في معركة من أجل الأرض. عندما يرفض جيك بطل الحرب الشهير، مواجهة براكس، القائد الذي لا يقهر فإن مستقبل البشرية على المحك. ويُصاب جيك بجروح ويعاني من فقدان الذاكرة الشديد ويتم القبض عليه من قبل فرقة عسكرية غير مجهزة لمحاربة

Ravage



تذهب مصورة للطبيعة في رحلة بوادي واتشاتومي، ولكن سرعان ما تواجه مصيرًا مروعًا، وبينما تحاول إقناع الشرطة بالأهوال الموجودة هناك، تجد الجميع يكذبها ويتهمها بتعاطي المخدرات، لتنكشف الحقائق بعد فوات الأوان.



الفيلم من تأليف وإخراج تيدي جرينان، ومن بطولة أنابيل دكستر جونز وبروس ديرن، وقد انطلق في مصر أمس 6 يناير بعد اسبوع من طرحه في الإمارات العربية المتحدة.





Waiting for the Barbarians







يصل عقيد بالجيش إلى مستعمرة بعيدة في الصحراء، ليبحث عن استجواب السكان المحليين حول انتفاضة ثورة وشيكة، باستخدام تكتيكات قاسية ترعب القاضي.





الفيلم تم تصويره بين المغرب وايطاليا، وهو من بطولة جوني ديب، إخراج سيرو جيرا.









Bigfoot Family



استكمالًا لأحداث الجزء الأول، يستغل الأب شهرته الواسعة الجديدة من أجل صراعه ضد شركة بترول ألاسكا، ولكن حينما يختفي في ظروف غامضة، يذهب الابن والأم وحيوان الراكون ودب في مغامرة لإنقاذه في منطقة الشمال.





Ghosts of War





يذهب 5 جنود إنجليز في مهمة خطيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما يكتشف الطاقم وقوف عدو مروع وخارق للطبيعة في طريقهم، لتنقلب ساحة المعركة لساحة من الرعب والأشباح.