الصحة العراقية: تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 601 ألف و424 شخصًا.





وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه تم تسجيل 1898 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 553 ألفًا و25 شخصًا، وبنسبة شفاء 92%.. مضيفة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و877 حالة.





وفي السياق ذاته، احتل العراق المرتبة الأولى عربيا بعدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس "كورونا"، وذلك بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم - بحسب بيانات الجامعة - إلى 88 مليونًا و42 ألفًا و762 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب وباء (كوفيد-19) الناجم عن الفيروس التاجي، إلى مليون و898 ألفًا و655 حالة على مستوى العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بأكبر عدد من الإصابات بواقع 21 مليونًا و574 ألفًا و43 حالة، تليها الهند بعشرة ملايين و413 ألفًا و417 حالة، ثم البرازيل بسبعة ملايين و961 ألفًا و673 حالة.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وجاءت المغرب بالمرتبة الثانية عربيا بعد العراق بالنسبة لعدد الإصابات؛ ليصل عدد حالات الإصابات بها إلى 448 ألف حالة، وتليها السعودية بإجمالي 363 ألف حالة.



